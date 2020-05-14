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    HaberlerEge Haberleri ‘Sıcak su ve sabun virüsün düşmanı’
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    14.05.2020 - 00:01 |

    ‘Sıcak su ve sabun virüsün düşmanı’

    Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan açılış izni isteyen İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Karaca, “Salgınla mücadeleye katkı koyabiliriz” dedi

    ‘Sıcak su ve sabun virüsün düşmanı’

    İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, normalleşme adımları kapsamında hamamların da çalışmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. “Hijyen yuvası işyerlerimizde koronavirüs barınamaz” diyen Karaca, “Koronavirüs 20 saniye sabunla yıkandığında ölüyor, 30 derece sıcaklıkta da bulaşı gücünü yitiriyor. Virüsle hamama gelen koronayı atar gider. Hamam ve banyolarımız, halkın sağlığına ve virüsle yapılan mücadeleye önemli katkı koyar çünkü sabun ve sıcak virüsün düşmanı” dedi.

    Sosyal mesafe var

    Ezelden beri hamamlarda sosyal mesafe kuralının olduğunu sözlerine ekleyen Karaca, “İnsanlar zaten 2 metre arayla yıkanır, ayrı odalarda kurulanır. Mağduriyetimize son verilmesi için başta Cumhurbaşkanın olmak üzere ilgili makamlara yazı yazdık. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a iletmek üzere bir de rapor hazırladık. Pek çok otel turistleri tarihi kimliğe sahip hamamlarımıza gönderiyor. Yaz sezonu için oteller açılırken hamamlar da gözden kaçmamalı” diye konuştu.

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