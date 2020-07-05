Sıcaktan bunalanlar kar helvasına koştu

Evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçede 30 yıldan beri kar helvası yapıp, seyyar olarak satan Soylu’nun tezgahı hiç boş kalmadı. Kafeterya işletmecisi Ferdi Dedeoluk da, bir hata önce satışını yapmaya başladığı kar helvasının müşterileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. l DHA