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    HaberlerEge Haberleri Sıcaktan bunalanlar kar helvasına koştu
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    05.07.2020 - 00:03 |

    Sıcaktan bunalanlar kar helvasına koştu

    Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu İncirliova’da, vatandaşlarla serinlemek için bölgenin yerel lezzeti kar helvasını tercih ediyor.

    Sıcaktan bunalanlar kar helvasına koştu

    Evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçede 30 yıldan beri kar helvası yapıp, seyyar olarak satan Soylu’nun tezgahı hiç boş kalmadı. Kafeterya işletmecisi Ferdi Dedeoluk da, bir hata önce satışını yapmaya başladığı kar helvasının müşterileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. l DHA

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