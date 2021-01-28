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    28.01.2021 - 00:01 |

    Sıfır atık belgesi aldı

    Sıfır atık belgesi aldı

    Burhaniye Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemini tamamlayarak “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazandı. Bakanlıkça verilen belgeyi alan Başkan Ali Kemal Deveciler, “Atık ve geri dönüşüm bizim geleceğimiz için önemli bir etken. Çevreye olan sorumluluğumuz ve hassasiyetimizin bir göstergesi ve çalışmalarımızın sonucu olarak bu belgeyi almış bulunuyoruz. Atık konusunda halkımızın daha çok bilinçlenmesi için çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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