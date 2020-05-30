Şifremiz dikkat

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı ve Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, turizm sezonunda kapılarını açmak isteyen otellerin, bakanlıktan almaları gereken sertifika için hummalı bir çalışma içinde olduğunu belirtti. İşletmelerin, koronavirüs tedbirlerinde; hijyen, maske ve sosyal mesafeye özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirten Belge, şöyle konuştu:

Özel uygulama

“Çalışmalarımızı tamamlayıp Boyalık Beach Hotel’i 5 Haziran’da açmayı planlıyoruz. İç pazardan rezervasyonlar geliyor. Otelimizi açtığımızda 15-20 oda ile başlayabileceğiz. Ayrıca yurt dışı rezervasyonlarımız da gelmeye devam ediyor. Müşterilerimiz rezervasyonlarını iptal etmediler, sadece ötelediler. Eylül ve Ekim aylarında turizmin daha iyi olacağını, Çeşme’nin daha hareketli olacağını düşünüyorum. Bütün girişlere sıvı dezenfektan bulunan paspaslar koyduk. Girişte misafirlerimizin ateşini ölçeceğiz. Onlar ana kapıdan, valizleri ise yan taraftaki kapıdan girecek. Valizleri ULV cihazıyla dezenfekte edip alacağız. Odalarda rutin temizliğin dışında dezenfeke ediliyor, ardından ULV cihazıyla sisleniyor. Son olarak ozon cihazıyla 15 dakika boyunca odanın havası temizleniyor. Odanın içinde tek kullanımlık ürünlere döndük. Pulverizasyon makinesi ile de otelin tüm genel alanlarda sıvı dezenfekte yapılıyor. Restoranlarda ise masalarımız 1.5 metre aralıklı dizildi. Ayrı ve çapraz olarak ikişer sandalye koyduk. Yazın terasa da masa koyabileceğiz.”

Herkese broşür

Personel eğitimine de çok önem verdiklerini dile getiren Belge, “Bu konuda bir el kitapçığı hazırladık. Ayrıca misafirlerimize broşürler hazırladık. Havuz başlarına bilgilendirme levhaları koyduk” dedi.