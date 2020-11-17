‘Sigara kör edebilir’

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, yapılan son araştırmalara göre, sigaranın yarattığı kör kalma riskinin ölme riskinden daha önde gelen bir neden olarak ortaya konduğunu söyledi.Sigara içenlerin, sigaraya bağlı göz hastalığı risklerinden yeterince farkında olmadıklarını ifade eden Kaşkaloğlu, “Sigaranın retina damar tıkanıklığı riskini sekiz kat artırdığı biliniyor. Katarakt, tiroide bağlı göz rahatsızlığı, görme siniri iltihabı, üveit, kuru göz ve halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu riskleri de sigara içenlerde yüksektir. Kişi sarı nokta hastalığı için genetik risk taşıyorsa, sigara içmenin olumsuz etkisi yüzde 50 artar” diye konuştu.

7 bin kimyasal var

Sigara dumanında yaklaşık 7 bin kimyasal olduğunu da dile getiren Kaşkaloğlu, “Ülkemizde sigara kullanma oranının yüzde 30 civarında olduğu düşünüldüğünde, sigaranın göz sağlığı üzerindeki genel etkisi çok büyüktür” dedi.