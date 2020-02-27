Sigarayı bıraktı hayatı değişti...

Denizli’de 12 yıl önce sigarayı bırakan klima ustası Mehmet Taş (46), hayatını sigarayla mücadeleye adadı. Sigaraya verdiği parayı biriktirmeye başlayan Taş, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi. 2008 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından tedaviye alınan Taş, doktorların tavsiyesine uydu, sigarayı bırakmaya karar verdi. Günde 2 paket sigara içen Taş, günlük olarak sigaraya verdiği paraları biriktirmeye başladı. Mesleğinde kullandığı klima gazı dolum tüpünden kendine kumbara yapan Taş, beş yıl boyunca düzenli para attı, bu sayede işlerini büyüttü.



Kumbara dağıttı



Beş yılda 90 bin lira para biriktiren Taş, 2 hafif ticari araç ve 1 yarış motosikleti sahibi oldu. Hayatını sigarayla mücadeleye adayan Taş, işinde kullandığı ve atıl durumda olan klima gazı dolum tüplerini boyayıp kumbara haline getirdi, sonra çevresinde bulunan ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere hediye etmeye başladı. İşinden arta kalan zamanı kumbara yapımına ayıran Taş, bugüne kadar sprey boya ile rengarenk boyadığı kumbaralardan yaklaşık 200 tanesini sigarayı bırakmak isteyenlere dağıttı.



Bir yılda 17 bin



Yaklaşık 13 kilogramlık kumbaralar sayesinde sigaranın verdiği maddi zararın tespit edilebildiğini kaydeden Taş, “Sigarayı bıraktıktan sonra ne kadar parayı boşa harcadığımı merak ettim ve para biriktirmeye başladım. Kumbaramı 1 yıl sonra açtığımda içinden yaklaşık 17 bin lira para çıktı. İlk 5 yılda 2 araç bir de motosiklet satın aldım. Keşke sigarayı daha önce bıraksaydım, geç kalmışım. Bıraktığım için çok mutluyum” dedi.



Kumbaranın en büyük özelliğinin kolay açılmaması olduğunu ifade eden Taş, “Daha önce kumbara hediye ettiğim kişiler şu an bana teşekkür ediyor. Eşiyle birlikte sigarayı bırakan bir çifte kumbara hediye etmiştim. Biriktirdikleri parayla bir otomobil aldılar” diye konuştu.