‘Sigorta yaptırmalıyız’

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğal afet yaşayan İzmir’de incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, meteorolojik uyarıları vatandaşların dikkate almasını isteyerek, Artık ekstrem olayları görmeye devam edeceğiz. 70 yılda görüleni belki artık her sene görmeye başlayacağız” dedi.



Bakanı Pakdemirli, hortumun ve dolu yağışının verdiği zararı yerinde inceledi. İlk durağı Urla olan Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’yle, hortumda zarar gören seralar ile enginar bahçelerini inceledi. Urla’da tarlası zarar gören bir çiftçi, Pakdemirli’ye bahçesinden topladığı enginarları hediye etti. Pakdemirli, Çeşme’de de Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın eşliğinde, hortumdan hasar gören bir çiftliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’nin son durağı, Alaçatı Mahallesi Port mevkii oldu.



‘Hediye edeceğiz’



Urla’da, Kuşçular köyünde tarım hasarlarını incelediklerini dile getiren Pakdemirli, TARSİM sigortasının oranının çok düşük olduğuna dikkat çekti, “700 dönüm kadar sera alanının etkilenmiş olduğunu gördük. Ancak bu sera alanlarındaki etkilenme ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Maalesef 6 kişi TARSİM sigortalı. Bu ve bunun gibi olaylarda ortaya şu çıkıyor; can kaybı olmaması önemli. Malı da kaybetmemek için mutlaka sigortayı yapıyor olmamız lazım. Urla’daki köylerde çiftçilerimize, az bir TARSİM sigortalılık oranı var. Biz, bundan sonrası için onlara TARSİM sigortası hediye ediyor olacağız. Hasar gören sera naylonlarıyla ilgili gerek tarım kredi kooperatiflerinden gerekse de Bakanlığımızın kaynaklarından gerekli yardımları yapma konusuna gideceğiz. Hasar gören çiftçinin tohum, fide ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çeşme’de Yamaçevler tarafında incelemelerimizi tamamladık. Evlerde çok ciddi hasar var ama hızlı bir şekilde her ev tamire girişmiş, herkesin Meteoroloji’den ve pazar günü gelecek yağıştan, esebilecek rüzgârdan haberi var. Bu da sevindirici” diye konuştu.



‘Yüzde 150 fazla yağdı’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle geldiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “2 Şubat’ta bölgeye yoğun bir yağış ve hasar oluşmuştu. Uzun vadede Şubat ayı ortalamalarına baktığımız zaman 102 kilogram yağan yağış, 2 Şubat’ta 4 saat içerisinde 110 kilogram yağmıştır. Son 12 gün İzmir yağışına baktığımız zaman yüzde 150, geçen yıla göre daha fazla yüzde 71 de averaja göre daha fazla bir yağışla karşı karşıya” dedi.