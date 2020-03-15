‘Şikâyet edin’

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Türkiye’de görülen koronavirüs vakalarının ardından marketlere gidip malzeme stoğu yapmak isteyen vatandaşın, yüksek fiyatlarla karşılaştığını ve durumdan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Özellikle gıda ve dezenfektan ürünlerinde fırsatçılığın görüldüğünü belirten oda başkanları, “Halkımızı mağdur edecek fırsatçılığa ve haksız rekabet yaratacak uygulamalara izin vermeyeceğiz” dedi.

Vatandaşın haksız kâr amacı güden firmaları kendilerine şikâyet edebileceğini belirten isimler, şu ifadeleri kullandı:

‘Doğrunun yanındayız’

“Bu durumu fırsat bilip, aşırı kar elde etmek isteyen firmaları vatandaşımız bize bildirebilir. Kurumlarımızın disiplin kurullarınca yapılacak incelemeyle, fırsatçılık yapanlara yönetmelik kapsamında gerekli cezalar uygulanacak. Elbette ki, son dönemde özellikle dezenfektan, maske ve diğer ihtiyaç duyulan sağlık ürünleriyle ilgili olarak dünya çapında genel olarak bir tedarik sorunu yaşanmakta. Ancak Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, yeterli ürün stoğunun olduğunu ve panik yapacak bir durum olmadığını açıkladı. Bu kapsamda coronavirüs fırsatçılığına karşı Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) tarafından başlatılan etkin mücadeleye elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Doğru davranan üyelerimizi koruyacağımızı da özellikle belirtmek istiyoruz.”