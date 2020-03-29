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    29.03.2020 - 00:07 |

    Sıkı denetim başladı

    Koronavirüs salgınının yayılma hızının azaltılması amacıyla pazaryerlerinde bir dizi önlem alınmaya başlandı.

    Sıkı denetim başladı

    İzmir’deki ilk uygulama, Özkanlar Yeni Bornova Pazar Yeri’nde Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi tarafından yapıldı. Esnafa maske ve eldiven dağıtarak ateş ölçümlerini yapılırken, tezgahlar ekiplerce dezenfekte edildi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre temel gıda maddeleri ve temizlik dışında kalan ürünlerin satıldığı tezgahların açılmasına izin verilmezken, tüm tezgahlar arasında da üç metrelik mesafe bırakılması sağlandı.

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