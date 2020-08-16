Sıkıntı verse bile maskenizi takın!

KBB Bölümü doktorları Prof. Dr. Murat Cem Miman ve Op. Dr. Mustafa Uslu uluslararası bilimsel camiada hastaların burun tıkanıklığı yakınmasını en güvenilir şekilde yansıtan VAS (Visual Analog Scala- Görsel Analog Skala) skorlama metodunu kullanarak yapılan çalışmaya, hastane içerisinde 149 kişi katıldı. Kişilerin burun açıklığı hissinin maske çıkartıldığında belirgin olarak arttığı gözlemlendi.



‘Herhangi bir yan etkisi yok’



Araştırma ile ilgili bilgi veren Miman, “Kişiler maske kullanırken burun açıklıklarına ortalama 5.3, maskeyi çıkardıklarında ise 8.6’ya varan puanlar verdi. Bu sonuca göre maske kullanımının kişilerde belirgin burun tıkanıklığı hissi verdiği belirlendi. Sıkıntı verse de pandemi döneminde maske kullanımının bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Maske kullanımının solunum üzerine objektif bir yan etkisi bulunmamaktadır” dedi.