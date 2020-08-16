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    HaberlerEge Haberleri Sıkıntı verse bile maskenizi takın!
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    16.08.2020 - 00:03 |

    Sıkıntı verse bile maskenizi takın!

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19 nedeniyle maske kullanımının burun tıkanıklığı hissi verdiği bilimsel olarak kanıtlandı

    Sıkıntı verse bile maskenizi takın!

    KBB Bölümü doktorları Prof. Dr. Murat Cem Miman ve Op. Dr. Mustafa Uslu uluslararası bilimsel camiada hastaların burun tıkanıklığı yakınmasını en güvenilir şekilde yansıtan VAS (Visual Analog Scala- Görsel Analog Skala) skorlama metodunu kullanarak yapılan çalışmaya, hastane içerisinde 149 kişi katıldı. Kişilerin burun açıklığı hissinin maske çıkartıldığında belirgin olarak arttığı gözlemlendi.

    ‘Herhangi bir yan etkisi yok’

    Araştırma ile ilgili bilgi veren Miman, “Kişiler maske kullanırken burun açıklıklarına ortalama 5.3, maskeyi çıkardıklarında ise 8.6’ya varan puanlar verdi. Bu sonuca göre maske kullanımının kişilerde belirgin burun tıkanıklığı hissi verdiği belirlendi. Sıkıntı verse de pandemi döneminde maske kullanımının bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Maske kullanımının solunum üzerine objektif bir yan etkisi bulunmamaktadır” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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