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    HaberlerEge Haberleri ‘Sıkıntınızda yanınızdayız’
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    16.05.2020 - 00:02 |

    ‘Sıkıntınızda yanınızdayız’

    Buca’da mobil vergi dönemi başladı. Belediye, Kononavirüs günlerinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların talebi üzerine randevu sistemiyle çalışan ‘Mobil Vergi Tahsilat Aracı’nı devreye soktu.

    ‘Sıkıntınızda yanınızdayız’

    Belediye ödeme hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren projenin tanıtımını, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptı, “Her sıkıntınızda yanınızdayız” dedi. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 28 22 numaralı telefondan randevu alabilecek.

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