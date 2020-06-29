Şimdi hedef Avrupa

Karabağlar Belediyesi’nin Kavacık Üzümü için almaya hak kazandığı coğrafi işaret belgesinin önemi, düzenlenen seminerle halka anlatıldı.

Coğrafi İşaret Tanıtımı ve Bilgilendirme Semineri’ne Başkan Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra, meclis üyeleri, muhtar Mustafa Öztürk, Kavacık Köyü Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, üretici kadınlar başta olmak üzere yöre halkı katıldı. Başkan Selvitopu, toplum sağlığını korumak için koronavirüs salgınına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini, buna rağmen belirli işleri ihmal etmediklerini vurguladı. Bunlardan birinin Kavacık Üzümü’nün dünyaya tanıtılması olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bu üzümü sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun yollarından biri de coğrafi işareti almaktı. Uzun bir süreç yaşandı. Şimdi Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretini de almak üzere yola çıktık. Kavacık’a özgü bu üzümü dünyaya tanıtmaya kararlıyız” diye konuştu. Üretimi artırmalı ve tarımı geliştirmeliyiz” diyen Başkan Selvitopu, “Bunu ne kadar başarırsak toplum olarak o kadar yarar görürüz.

Kavacık Üzümü’ne sahip çıkmamızdaki bakış açımız budur. Onu ekonomik bir değere dönüştürerek, sizlerin alınterlerinizin karşılığınızı almanızı sağlamak!

Yerel yönetim olarak, koşullar ne olursa olsun sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Kavacık Üzüm Festivalimizi, pandemi nedeniyle bu yıl nasıl yapabileceğimiz konusunda da çalışıyoruz” diye konuştu.