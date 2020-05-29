Şimdi masal saati

Proje hakkında bilgi veren Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “Bugüne kadar Ege Üniversitesi ile 20’ye yakın protokol kapsamında farklı fakülte ve Meslek Yüksek Okulları ile çok başarılı çalışmalara imza attık. Masal Şenliği çalışmasında ise EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi hocamızla görüştükten sonra, her iki kurumdan birer hocamız planlama çalışmalarına başladılar.

12 gün boyunca yayınlanacak 12 farklı masala ait videolar montajlandı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz youtube kanalına yüklendi. Her gün saat 12.00’da videolara ait izleme bağlantıları, ilçemizdeki 200’e yakın resmi ve özel okul ile paylaşılarak 3-6 yaş arası öğrencilerin velilerine ulaştırılacak. Diğer 29 ilçeyle de 12 gün boyunca video bağlantıları paylaşılarak, 3-6 yaş arası tüm çocuklarımızın masalları izleyebilmesi sağlanacaktır.