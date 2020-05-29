BİST105.3600.39EURO7.550.06USD6.810.04ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şimdi masal saati
    ABONE OL
    29.05.2020 - 00:03 |

    Şimdi masal saati

    Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle yürütülen “Masal Şenliği” projesi hayata geçirildi.

    Şimdi masal saati

    Proje hakkında bilgi veren Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “Bugüne kadar Ege Üniversitesi ile 20’ye yakın protokol kapsamında farklı fakülte ve Meslek Yüksek Okulları ile çok başarılı çalışmalara imza attık. Masal Şenliği çalışmasında ise EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi hocamızla görüştükten sonra, her iki kurumdan birer hocamız planlama çalışmalarına başladılar.

    12 gün boyunca yayınlanacak 12 farklı masala ait videolar montajlandı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz youtube kanalına yüklendi. Her gün saat 12.00’da videolara ait izleme bağlantıları, ilçemizdeki 200’e yakın resmi ve özel okul ile paylaşılarak 3-6 yaş arası öğrencilerin velilerine ulaştırılacak. Diğer 29 ilçeyle de 12 gün boyunca video bağlantıları paylaşılarak, 3-6 yaş arası tüm çocuklarımızın masalları izleyebilmesi sağlanacaktır.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Son dakika haberi... İçişleri'nden 18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Sıradaki Haber