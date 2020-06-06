Sınava girecek öğrencilere destek

Öğrenciler, sınavları müdürlüklerden teslim aldı. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Öğrencilerimiz, salgın sebebiyle tüm ülke genelinde okulların tatil edilmesiyle uzaktan eğitime geçti. Bunun öğrencilerin başarısı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiyi azaltmak için deneme sınavlarını temin edip okul müdürlüklerine teslim ettik. Kınık Belediyesi’nin armağanı olan LGS ve YKS deneme sınavı kitapçıklarını öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri okullarından alabilir. LGS ve YKS’ye girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun” diye konuştu.