Sineklerle mücadele ilaçlamayla sürüyor

Yaklaşık 40 kişilik ekibin ilçe genelinde ilaçlama yağtığını belirten Başkan Avni Örki, “61 mahallemizin tamamında yoğun şekilde yapılan çalışmalarla halkımızın sağlığı ve rahatlığını sağlıyoruz. Biz her zaman dediğimiz gibi Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz” dedi.