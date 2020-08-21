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    HaberlerEge Haberleri Sineklerle mücadele ilaçlamayla sürüyor
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    21.08.2020 - 00:02 |

    Sineklerle mücadele ilaçlamayla sürüyor

    Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri salgına karşı dezenfekte çalışmalarının yanında karasinek ve sivrisinekle de mücadeleyi sürdürüyor.

    Sineklerle mücadele ilaçlamayla sürüyor

    Yaklaşık 40 kişilik ekibin ilçe genelinde ilaçlama yağtığını belirten Başkan Avni Örki, “61 mahallemizin tamamında yoğun şekilde yapılan çalışmalarla halkımızın sağlığı ve rahatlığını sağlıyoruz. Biz her zaman dediğimiz gibi Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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