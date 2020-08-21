21.08.2020 - 00:02 |
Sineklerle mücadele ilaçlamayla sürüyor
Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri salgına karşı dezenfekte çalışmalarının yanında karasinek ve sivrisinekle de mücadeleyi sürdürüyor.
Yaklaşık 40 kişilik ekibin ilçe genelinde ilaçlama yağtığını belirten Başkan Avni Örki, “61 mahallemizin tamamında yoğun şekilde yapılan çalışmalarla halkımızın sağlığı ve rahatlığını sağlıyoruz. Biz her zaman dediğimiz gibi Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğunda pay sahibi olmayı amaçlıyoruz” dedi.