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    17.05.2020 - 00:01 |

    Sinema morali

    İzmir Büyükşehir’in düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliği yurttaşlara moral oldu.

    Sinema morali

    Altı noktada dev ekranlardan eş zamanlı yapılan gösterimde sinemaseverler arabalarından inmeden film izledi. Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulan dev perdelerde “Bayi Toplantısı” filmini izleyen katılımcılara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi, maske dağıtıldı. Gösterime katılan Betül Arslan, “Hemşireyim, bana büyük iyi bir moral oldu. İkramlar da çok güzel” diye konuştu.Buse ve Yetkin Yemenci çifti ise etkinliğe katılmak için başvuru saatinde iki kişi olarak bilgisayarın başına oturduklarını söyledi, “Kontenjan 750 kişiydi. Biz 751’inci katılımcıydık, yani yedekteydik. Bir gün sonra arayıp çağırdılar” dedi.

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