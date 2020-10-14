Sıra çözümlerde

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve belediye çözüm birimlerinin de katıldığı toplantıda, göç ve suç oranının düşürülmesinden, gürültü kirliliği ve engelsiz ulaşıma kadar pek çok sorun, 4 gruba ayrılarak çözüm için eylem planları belirlendi. Gruplardaki temsilciler tarafından görev paylaşımı da yapıldı.