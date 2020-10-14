14.10.2020 - 00:02 |
Sıra çözümlerde
Avrupa Birliği, BM Kalkınma Programı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Buca’da kurulacak olan “Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu” çalışmalarını hayata geçirmek için düzenlenen “2. Buca Çalıştayı Danışma Toplantısı” önceki gün gerçekleşti.
Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve belediye çözüm birimlerinin de katıldığı toplantıda, göç ve suç oranının düşürülmesinden, gürültü kirliliği ve engelsiz ulaşıma kadar pek çok sorun, 4 gruba ayrılarak çözüm için eylem planları belirlendi. Gruplardaki temsilciler tarafından görev paylaşımı da yapıldı.