14.02.2020 - 00:02 |
Siren Ertan Hich Consept’te
Siren Ertan İstanbul markasının şal koleksiyonu, Türkiye’nin önemli tasarımcılarını bir araya getiren Alsancak’taki Hich Concept mağazasında yerini aldı.
Kendi adını taşıyan koleksiyonun tanıtımı için düzenlenen etkinliğe katılan Siren Ertan, Ferah Sancak’ın kurucusu olduğu Hich Concept’in İzmir’e çok yakıştığını dile getidi. Farklı tasarımcıların ürünlerinin bir merkezde toplandığını ifade eden Ertan, “Arkadaşım Ferah’ı kutlarım. Çok güzel bir konsept yarattı. Bugün yeni şal koleksiyonumuz için biraraya geldik. Özel modeller hazırladık” dedi.
Hich Concept, haute couture kıyafetleri, aksesuarları, ev tekstil ürünleri ve özel tasarım mücevherleri alıcıların beğenisine sunuyor.
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