Şirinyer Parkı daha bir güzel

Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Aktivite Merkezi’nin kursiyerleri, Sıfır Atık Projesi için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kadınların özellikle pandemi döneminde evde kaldıkları zamanı verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlayan proje kapsamında, kursiyerler artık iplerden el emeği örgüler hazırladı. Türk bayrağı deseninden kültürümüze özgü el işlemelere kadar çeşit çeşit hazırlanan örgüler, kadınlar tarafından birleştirilerek dev bir motif oluşturuldu. Ardından bu çalışmalar Şirinyer Parkı’ndaki ağaçlara ve yürüyüş yolunun üzerine asıldı.