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    HaberlerEge Haberleri ‘Şirketler, dünyaya daha saygılı olacak’
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    14.05.2020 - 00:01 |

    ‘Şirketler, dünyaya daha saygılı olacak’

    ‘Şirketler, dünyaya daha saygılı olacak’

    İtibar Yönetimi Danışmanı Salim Kadıbeşegil’i ağırlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), online webinar ile “Covid-19 Döneminde Markalar ve Şirketlerin İtibarı” başlığını tartışmaya açtı.

    Hassasiyetler artıyor

    Markalara ve şirketlere bakış açısının değişmekte olduğunu dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için hassasiyetler artıyor. Tüketicilerin; gezegene, insanlığa zarar verdiğini düşündüğü markaların kullanımını azaltacağını tahmin ediyorum. Şirketler sosyal sorumluluk kampanyaları yerine gerçekçi işler yapmak zorunda kalacak.” dedi. Kadıbeşegil ise, “Etik Ticaret gündeme geliyor. Bu anlayışla yönetilen şirketler daha çok tercih edilecek. Artık şirketlerin yönetim kurullarında STK temsilcilerinin olmasını isteyeceğiz” dedi.

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