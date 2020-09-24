‘Siroz, karaciğer nakline götürür’

Amerika’da ve batıda NASH’ın karaciğer nakli nedenlerinin ilk sırasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle nakil oldu” dedi. Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıkların yağlandırdığını vurgulayan Kılıç, “Türkiye’de de bu hastalık gittikçe artıyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni. Yağlanması olan kişiler ne sebep oluyorsa kilo, şeker hastalığı, beslenme problemleri ya da alkol bunu tedavi etmeli” diye konuştu.