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    HaberlerEge Haberleri ‘Siroz, karaciğer nakline götürür’
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    24.09.2020 - 00:02 |

    ‘Siroz, karaciğer nakline götürür’

    İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) denilen alkol kullanımına bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının siroza, sirozun da karaciğer nakline götürdüğünü söyledi.

    ‘Siroz, karaciğer nakline götürür’

    Amerika’da ve batıda NASH’ın karaciğer nakli nedenlerinin ilk sırasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle nakil oldu” dedi. Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıkların yağlandırdığını vurgulayan Kılıç, “Türkiye’de de bu hastalık gittikçe artıyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni. Yağlanması olan kişiler ne sebep oluyorsa kilo, şeker hastalığı, beslenme problemleri ya da alkol bunu tedavi etmeli” diye konuştu.

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