Sırrı, ata mirası maya

İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi birçok ile gönderilen 1.5 kilo ağırlığındaki lezzet Kula’da 6 liradan, büyük kentlerde ise 12 liradan satılıyor. Ekmek mayasının kendisine atalarından kaldığını dile getiren fırın işletmecisi Behçet Gökdere, “İçerisinde kesinlikle hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Mayayı her gün çoğaltıyoruz. Bugün yaptığımız mayayı ertesi gün kullanıyoruz. Püf noktası da bu” diye konuştu.