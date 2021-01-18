18.01.2021 - 00:02 |
Sırrı, ata mirası maya
MANİSA Kula’nın, kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle yapımı 5 saat süren, 15 güne kadar da dayanabilen asırlık ekşi mayalı ekmeği, yoğun talep görüyor.
İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi birçok ile gönderilen 1.5 kilo ağırlığındaki lezzet Kula’da 6 liradan, büyük kentlerde ise 12 liradan satılıyor. Ekmek mayasının kendisine atalarından kaldığını dile getiren fırın işletmecisi Behçet Gökdere, “İçerisinde kesinlikle hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Mayayı her gün çoğaltıyoruz. Bugün yaptığımız mayayı ertesi gün kullanıyoruz. Püf noktası da bu” diye konuştu.