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    HaberlerEge Haberleri SİT alanına inşa edilen bina yıkıldı
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    20.09.2020 - 00:03 |

    SİT alanına inşa edilen bina yıkıldı

    Urla’da deniz kenarı ve SİT alanına inşa edilen taş bina yıkıldı.

    SİT alanına inşa edilen bina yıkıldı

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, kent genelinde yaptıkları denetimlerle, 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belediyelerle işbirliği yaptıklarını kaydeden Albayrak, “Burası doğal SİT alanı. Kaçak yapının buradan kaldırılmasını sağlayacağız” dedi.

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