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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman’da ‘Eğitim’ farkı
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    23.05.2020 - 00:02 |

    Sıtkı Koçman’da ‘Eğitim’ farkı

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde başlatılan akreditasyon sürecini 10 bölümünde başarıyla tamamladı.

    Sıtkı Koçman’da ‘Eğitim’ farkı

    Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim- İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde akreditasyon başvurusunda bulunan Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi. Dekan Prof. Dr. Bilal Duman, “Süreç sonunda Eğitim Fakültemizdeki öğretmen eğitimi kalitesi yükselecek” dedi.

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