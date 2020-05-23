Sıtkı Koçman’da ‘Eğitim’ farkı

Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim- İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde akreditasyon başvurusunda bulunan Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi. Dekan Prof. Dr. Bilal Duman, “Süreç sonunda Eğitim Fakültemizdeki öğretmen eğitimi kalitesi yükselecek” dedi.