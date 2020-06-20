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    20.06.2020 - 00:04 |

    Sıtkı Koçman’da farklı bir merkez

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM), Milas Veteriner Fakültesi’nde çalışmalarına başladı.

    Sıtkı Koçman’da farklı bir merkez

    Toplam 650 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, üniversite dışından gerekli koşulları sağlayan tüm araştırmacılara da hizmet verecek. MSKÜ-MUDEM, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne kuruluş izni için başvuruda bulunmuştu. Merkez, 4 Haziran 2020 itibariyle fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim/tedarik/kullanım alanlarını kapsayan çalışma iznini aldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Aynı anda birden çok araştırma projesine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olan MSKÜ-MUDEM, önümüzdeki süreçte transgenik hayvanlar ve aşı çalışmalarına da imkân sağlayacak” dedi.

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