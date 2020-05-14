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    HaberlerEge Haberleri Sıtkı Koçman’dan kolonya ve sabun
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    14.05.2020 - 00:02 |

    Sıtkı Koçman’dan kolonya ve sabun

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında organik kolonya ve sıvı sabun üretiyor.

    Sıtkı Koçman’dan kolonya ve sabun

    Çalışmalar, Yerkesik Mahallesi’ndeki Kozmetik Üretim Tesisi’nde sürdürülüyor. İlk etapta 2000 adet 400 ml’lik lavantalı ve kantaronlu sıvı sabun ve 200 ml’lik 1000 adet zambak, menekşe, sandal ağacı, limon, portakal çiçeği, gelincik, papatya kolonyası üretilecek. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ürünleri kurum çalışanlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak göndereceklerini belirtti.

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