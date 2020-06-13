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    13.06.2020 - 00:04 |

    Siz de can olun

    Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Lösemi hastası yedi yaşındaki Uğur Akyüz de, kök hücre bağışçılarını bekliyor

    Siz de can olun

    Ayvalık’ın Sarımsaklı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Latif Akyüz ve Bedevi Akyüz çiftinin oğulları yedi yaşındaki Uğur Akyüz, kök hücre bağışı bekliyor. Uğur’a mart ayında lösemi tanısı konuldu. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alınan minik Uğur’a nakil için uygun kemik iliği aranmaya başlandı. İnşaat işçisi olan baba Mehmet Latif Akyüz, anne Bedevi Akyüz ve Uğur’un 3 yaşındaki kardeşi Yusuf’tan alınan kemik iliği örneğinin uymaması nedeniyle uygun ilik arayışı devam ediyor.

    Kan ve kök hücre bağışında bulunan vatandaşlar, Uğur ve onun gibi hastalara umut olmak istediklerini belirtti, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti. Belediye Başkanı Mesut Ergin de, belediye personeliyle birlikte kan stokları tükenmekte olan Kızılay’a destek verdi, kan bağışında bulundu. Koronovirüs salgınıyla birlikte Kızılay’ın kan stoklarındaki azalmayı yakından takip ettiklerini belirten Ergin, “Birçok insanın canı bu kan bağışları sayesinde kurtuluyor, bu bizim yakınlarımız da olabilir. Hiç beklemediğimiz bir anda kan bağışına ihtiyacımız olabilir. Halk sağlığı çok önemli çünkü yeni yıla girdiğimizden beri bu süreci yaşıyoruz. Kan bağışı yapmak her vatandaşın birinci görevi olmalı” dedi.

     

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