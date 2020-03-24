‘Siz evde kalın, biz buradayız!’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, bir dizi uygulama başlattı. Vatandaşın sürece ilişkin sorun ve taleplerini takip etmek üzere bir ekip oluşturduklarını söyleyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İhtiyaç durumunda eliniz, gözünüz, kulağınız olacağız. Siz evlerinizde kalın, biz buradayız. Zaruri ihtiyaçlarınızda tüm ilçelerimizden, 0533 158 10 48 numaralı whatsapp hattı üzerinden ekibimize ulaşabilirsiniz. Kurduğumuz ‘İhtiyaç ve Yönlendirme Ekibi’, ilgili resmi kurumlarla köprü olacak. Whatsapp hattımız, gelen talep ve şikayetler mutlak suretle değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak” diye konuştu.



İzmir’de etkin mücadele



İl ve ilçe teşkilatları ile belediyeler arasında kurdukları telekonferans sistemi üzerinden sürekli bilgi akışı sağladıklarını sözlerine ekleyen Sürekli, “Türkiye, coronavirüs salgını ile baş etmeye çalışan tüm ülkeler içinde örnek bir noktada. İzmir de tüm illerimiz içinde en etkin mücadeleyi sergiliyor. Hem şehrimizde hem de ülkemizde yarattığımız birlik beraberlik ruhu ile zor günleri geride bırakacağız” dedi.