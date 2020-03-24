BİST84.246-1,81EURO7,040,04USD6,560,04ALTIN327,823,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Siz evde kalın, biz buradayız!’
    ABONE OL
    24.03.2020 - 00:02 |

    ‘Siz evde kalın, biz buradayız!’

    Taleplerin iletilebileceği whatsapp hattıyla vatandaşa her türlü desteği sunacaklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, “Zor günleri birlik beraberlikle aşacağız” dedi

    ‘Siz evde kalın, biz buradayız!’

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında, bir dizi uygulama başlattı. Vatandaşın sürece ilişkin sorun ve taleplerini takip etmek üzere bir ekip oluşturduklarını söyleyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İhtiyaç durumunda eliniz, gözünüz, kulağınız olacağız. Siz evlerinizde kalın, biz buradayız. Zaruri ihtiyaçlarınızda tüm ilçelerimizden, 0533 158 10 48 numaralı whatsapp hattı üzerinden ekibimize ulaşabilirsiniz. Kurduğumuz ‘İhtiyaç ve Yönlendirme Ekibi’, ilgili resmi kurumlarla köprü olacak. Whatsapp hattımız, gelen talep ve şikayetler mutlak suretle değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak” diye konuştu.

    İzmir’de etkin mücadele

    İl ve ilçe teşkilatları ile belediyeler arasında kurdukları telekonferans sistemi üzerinden sürekli bilgi akışı sağladıklarını sözlerine ekleyen Sürekli, “Türkiye, coronavirüs salgını ile baş etmeye çalışan tüm ülkeler içinde örnek bir noktada. İzmir de tüm illerimiz içinde en etkin mücadeleyi sergiliyor. Hem şehrimizde hem de ülkemizde yarattığımız birlik beraberlik ruhu ile zor günleri geride bırakacağız” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
    daha fazla video için
    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber