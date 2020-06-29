29.06.2020 - 00:00 |
Smyrna Yarışması
Öykü ve şiir olmak üzere iki dalda düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması’na son başvuru tarihi 14 Temmuz’da. Adaylar yarışmaya şiir dalında en fazla 3, öykü dalında ise 1 eser ile katılabilecek.
İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.