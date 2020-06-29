Smyrna Yarışması

Öykü ve şiir olmak üzere iki dalda düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması’na son başvuru tarihi 14 Temmuz’da. Adaylar yarışmaya şiir dalında en fazla 3, öykü dalında ise 1 eser ile katılabilecek.