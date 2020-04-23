Şoförlerin yüzü güldü

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sefer ve yolcu sayıları azaldığı için para kazanamaz hale gelen Saruhanlı’daki minibüs sürücülerine destek verdi. İlçedeki 10 akaryakıt firmasının da desteğiyle beş ton yakıt yardımından bulunan Bilgin, “Aldığımız bilgiye göre minibüs sürücüsü arkadaşlarımızın işleri tamamen durmuş. Araç üzerinde tam hisseye sahip olan bir şoförün 15 günlük kazancı 423 liraya, 3’te 1 oranında hissesi bulunan şoförün kazancı 141 liraya, 5’te 1 oranında hissesi bulunan şoförün kazancı ise 84 liraya düşmüş. Bu arkadaşların bu şartlar altında evlerinin geçimini sağlamaları mümkün değil. Ancak onlar buna rağmen, görevlerini aksatmasan, araçlarında 1 yolcu olsa bile sefere çıkıyor. Bizlerde onlara destek olmak için kampanya başlattık. Saruhanlı - Manisa arası yolcu taşımacılığı yapan Sınırlı Sorumlu 19 Nolu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bir nebze olsun destek olmaya karar verdik” diye konuştu.

Çalışanın hizmetindeyiz

Akaryakı fişini Sınırlı Sorumlu 19 Nolu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal’a teslim eden Bilgin, “Şoförün, çiftçinin, üreticinin, eğitimin, sağlığın, caminin, cemevinin her zaman hizmetindeyiz” dedi. Bilgin, minibüs şoförlerine yaptığı 5 ton akaryakıt yardımının ardından ilçedeki taksi şoförlerine de 50’şer litre akaryakıt yardımında bulundu.