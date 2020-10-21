Sofralar bereketlendi

Buca Belediyesi’nin nisan ayında Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet diktiği biber, patlıcan ve domates fideleri, ürünlerini vermeye başladı. Arazilerden topladığı ürünlerle hemşehrilere destek oldu. Domates, biber ve patlıcan dolu paketler, bugüne kadar bin 458 ailenin softasına ulaştırıldı. Öte yandan hazırlanan erzakların bir bölümü de huzurevi, kadın sığınma evi, kız yetiştirme yurdu gibi yerlere verildi. Projeyle tarladan yaklaşık 18 ton verim elde edildi.

Pandemi döneminde gıda güvenliğini sağlamak için başlatılan “Buca’nın Fideleri” projesi kapsamında hasat edilen ürünler, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Her biri 4’er kiloluk paketler, ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere evlere ulaştırılıyor. Arazilerde yeni üretimler yapılacağını belirten Başkan Erhan Kılıç, dağıtımların süreceğini ifade etti, “Topraklarımızdan bereket çıkıyor” dedi.