Sofralık zeytin yüzleri güldürdü

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2019-2020 sezonunda 145.7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dışsatımı yapıldı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ı Almanya, Romanya ve Irak’a gerçekleştirildi. Almanya’ya satılan ürünün 35 milyon dolarlık kısmını siyah, 7.5 milyon dolarlık kısmını yeşil zeytin oluşturdu.

Almanya ilk sırada

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, “Bu ülkedeki vatandaşlarımızın orada gıda işletmeleri var. Buradaki vatandaşlarımız bizim gıda ürünlerimizin neredeyse tamamını Almanya’ya taşıyor. Almanya’nın zeytinde önde olması normal, inşallah ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin komşuları için önemli bir gıda tedarikçisi olduğuna işaret eden Bakan, Irak’ın zeytin talebinin her yıl arttığını dile getirdi. Romanya’nın da yıllık ortalama 30-40 bin ton zeytin tükettiğini kaydeden Bakan, bu pazarı da en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. -AA