BİST1.2911.54EURO9.09-0.07USD7.68-0.06ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sofralık zeytin yüzleri güldürdü
    ABONE OL
    16.11.2020 - 00:01 |

    Sofralık zeytin yüzleri güldürdü

    Sofralık zeytin yüzleri güldürdü

    Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2019-2020 sezonunda 145.7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dışsatımı yapıldı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ı Almanya, Romanya ve Irak’a gerçekleştirildi. Almanya’ya satılan ürünün 35 milyon dolarlık kısmını siyah, 7.5 milyon dolarlık kısmını yeşil zeytin oluşturdu.

    Almanya ilk sırada

    Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, “Bu ülkedeki vatandaşlarımızın orada gıda işletmeleri var. Buradaki vatandaşlarımız  bizim gıda ürünlerimizin neredeyse tamamını Almanya’ya taşıyor. Almanya’nın zeytinde önde olması normal, inşallah ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

    Türkiye’nin komşuları için önemli bir gıda tedarikçisi olduğuna işaret eden Bakan, Irak’ın zeytin talebinin her yıl arttığını dile getirdi. Romanya’nın da yıllık ortalama 30-40 bin ton zeytin tükettiğini kaydeden Bakan, bu pazarı da en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. -AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! Korkutan artış devam ediyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    15 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    Sıradaki Haber