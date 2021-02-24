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    HaberlerEge Haberleri Soğucak’ta içme suyu sorununa son
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    24.02.2021 - 00:03 |

    Soğucak’ta içme suyu sorununa son

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Başkan Günel’in son durağı Soğucak Mahallesi oldu. Esnafı dolaştı, sorun ve önerilerini dinledi.

    Soğucak’ta içme suyu sorununa son

    Mahalle sakinlerinden gelen içme suyu sorunun ne zaman çözüleceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Başkan Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ tarafından Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki içme suyu kaynaklarının Kuşadası’na ulaşması için 20 kilometre uzunluğundaki hatta yapılan çalışmalarla kademeli olarak tüm mahallelerimize içme suyu verilecek” dedi. Soğucak ile ilgili önemli projelerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Günel “Tüm mahallelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Sizler mahallenizde yaşanan değişime tanık olacaksınız” diye konuştu.

    Eğitime destek

    Kuşadası Belediyesi, yüz yüze eğitime başlayan Soğucak ve Kirazlı Selim Eren ortaokulları 5 ile 6’ncı sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıttı. Öğrenciler setlerini Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın elinden aldı.

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