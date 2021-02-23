Soğuk, balıkçıya yaradı

Hava ve deniz suyunun iyice soğuması balığın bollaşmasına, fiyatlarda düşüş beklentisine yol açtı. Balıkçılar arasında “Balığın kulağına kar suyu kaçtı” denilen günlerde ürünün bollaştığını belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Havalar soğudukça Karadeniz’den göç olur. Palamut zamanı geçti, palamudun gelmesini beklemeyiz ancak lüfer, hamsi, istavrit gibi balıklar çok çıkabilir. Ayrıca balığın lezzetli olabilmesi için mutlaka kar suyu lazım” dedi.

Müsilaj tehlikesi azaldı

Son dönemde balıkçıların, plankton salgılarından kaynaklanan ve 20-30 metre boylarında olan müsilajdan yakındığını sözlerine ekleyen Sarı, “Denizin iyice soğuması ve dalgalar, müsilaj tehlikesini de ortadan kaldıracak. Böylece en azından bir ay da olsa balıkçılarımız rahatça avlanabilecek” ifadelerini kullandı. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz ise, “Balıkçılar 1-1.5 aylık süreçte iyi iş yapacak. 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi piyasa hareketlenecek. Bu mevsim özellikle çipura, levrek, eşkina ve karagöz avlanır” dedi.

Çanakkaleli balıkçılar da, geçen yıla göre 5-10 lira artan balık fiyatlarının, tezgahlarda ürün bollaşınca düşeceğine dikkat çekti. Kentte çipura ve levreğin kilogramı 70, sarıkanadın 100, karagözün 35 liradan satılıyor. Palamudun adedi ise 50 lira. l AA