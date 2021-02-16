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    HaberlerEge Haberleri Soğuk bastı...
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    16.02.2021 - 00:03 |

    Soğuk bastı...

    Kar yağışı Ege’de etkisini gösterdi. Pamukkale’de turistler, 36 derecelik antik termel havuza girdi

    Soğuk bastı...

    Ege’de başlayan kar yağışı İzmir’de de Spil Dağı, Nif Dağı ve Bozdağ’da etkisini sürdürdü. Karaburun, Çeşme, Urla, Dikili bölümünde ise deniz etkili kar yağışı gerçekleşti. Balıkesir’de 57 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanırken Bergama, Kınık, Kemalpaşa ile Tire ilçe merkezinde de yağışın bugün kendisini göstereceği açıklandı.

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’de içerisinde antik kalıntıların bulunduğu 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık termal havuz, soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Mısır kraliçesi Kleopatra’nın da yüzdüğüne inanılan havuzda yüzen Rus Svetlana İvanov, “Şifalı havuza hayran kaldık. Herkese tavsiye ederiz” diye konuştu.

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