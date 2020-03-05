‘Soğukkanlı olmalıyız’

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler Burhaniye Belediye meclisinde düzenlenen törenle anıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Duyarlılığımızı ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bölgede ateşkesi sağlayacak ortamın oluşturulması ve acıların son bulması gerekmektedir. İdlib’de şehit olan kahraman evlatlarımıza, Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.