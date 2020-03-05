05.03.2020 - 00:03 |
‘Soğukkanlı olmalıyız’
Burhaniye Belediye Meclisi, özel bir oturuma sahne oldu. Suriye İdlib’te şehit düşen askerler için saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan meclis salonu bayraklarla donatıldı.
Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler Burhaniye Belediye meclisinde düzenlenen törenle anıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Duyarlılığımızı ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bölgede ateşkesi sağlayacak ortamın oluşturulması ve acıların son bulması gerekmektedir. İdlib’de şehit olan kahraman evlatlarımıza, Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.
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