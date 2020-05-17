17.05.2020 - 00:02 |
Sokağa çıkan tüm gençlere maske
Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-20 yaş arası gençlerin ilk serbest zamanlarında maske dağıttı. 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni olan gençlere Atatürk Kent Meydanı ve kentin farklı noktalarında hazır bulunan mobil ekipler maske dağıttı. Maskelerden alan gençler, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.