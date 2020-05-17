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    HaberlerEge Haberleri Sokağa çıkan tüm gençlere maske
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    17.05.2020 - 00:02 |

    Sokağa çıkan tüm gençlere maske

    Sokağa çıkan tüm gençlere maske

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması olan 15-20 yaş arası gençlerin ilk serbest zamanlarında maske dağıttı. 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni olan gençlere Atatürk Kent Meydanı ve kentin farklı noktalarında hazır bulunan mobil ekipler maske dağıttı. Maskelerden alan gençler, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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