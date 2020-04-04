Sokağa çıkılmasın!

İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, bu haftadan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse sağlık hizmetlerinin yetersiz kalacağını vurguladı, “Yayılım hızını durdurmanın başka çaresi yok. Bu konuda geç kalmamalıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, acil olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Soyer, “Bu haftadan itibaren bu yasak ilan edilmeli. Yayılım hızını durdurmanın başka çaresi yok. Çok geç olacak bugün ve yarın bu karar alınmazsa. Sonra sağlık hizmetlerimiz yetersiz kalacak. Biz bununla ilgili de hazırlık yaptık. İkinci bir 5 bin yatağı karşılayabilecek fuarizmir ve Kültürpark alanlarını tahsis etmek için hazırlık yapıyoruz. Ama bunlar bile yetmeyebilir. O kadar geniş bir alanına yayılır ki, ne kadrolarınız ne ekipmanınız yetmez” dedi.

Maskesiz binilmeyecek

Aldıkları önlemleri anlatan Soyer, önümüzdeki günlerde toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmesini yasaklayacaklarını da belirtti, “Toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişi yasaklayacağız. Bunun için maske tedariki yoluna gittik. Önümüzdeki günlerde kısa sürede yeteri kadar maske tedarik etmiş olacağız. Yirmi noktada termal kameralarla tespit yapmaya başladık. Toplu ulaşımdan yararlanacak vatandaşların ateşini ölçüyoruz. Toplu ulaşıma sokmuyoruz. Ama yetmez. Maskenin koruyuculuğu yüksek gerçekten. O yüzden bu nedenle bu yola gireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa gereken adımlar atılacak” dedi.

İnternetten toplu sözleşme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen arasında sürdürülen görüşmeler sonucu, toplu iş sözleşmesi salgından dolayı internet üzerinden imzalandı. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yardıma ihtiyacı olan yurttaşlar için başlattıkları kampanyaya vurgu yaptı, “Sizler de Büyükşehir Belediyesi’nin emekçileri, çalışanları ve bu krizin çözümünün öncüleri olarak kampanyaya katılın istiyoruz” dedi. Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Buse Engin de “Bu zor şartlarda emekçileri düşündüğünüz ve bu toplu sözleşmeye imza attığınız için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Neleri kapsıyor?

Tüm memur ve sözleşmeli memurlara, maaşlarına ek olarak 2019’da ödenen net 1.600 lira sosyal denge tazminatı, 2020 için 1.750 liraya çıkarıldı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi net 750, Kurban Bayramı öncesi 1.000 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 750 lira ödenecek. Bebeği olan erkek memurlara, 5 günlük ücretli babalık izni verilecek.

İZSU’dan tasarruf uyarısı

Virüs salgını, Mart ayında su tüketimini artırdı. Tüketilen su miktarı, geçen yılın aynı dönemine oranla 1 milyon metreküp artarak 19 milyon 300 bin metreküpe yaklaştı. İZSU yetkilileri, su tasarrufuna önem verilmesi uyarısında bulundu. Vatandaşların şu noktalara dikkat etmeleri istendi.

- Damlatan bir tek musluktan günde 7 kova su kaybı olur; musluk ve rezervuar arızaları ihmal edilmemeli.

- Gizli su kaçağı olup olmadığını anlamak için su muslukları kapatılıp sayaçtaki rakam okunmalı.

- Rezervuarları yenilerken daha düşük kapasiteli olanlar tercih edilebilir.

- Çamaşır ve bulaşık makineleri, tam doldurulmadan çalıştırılmamalı ve kısa programlar tercih edilmeli.

- Sebze ve meyve yıkanan suyla çiçek sulanabilir ve temizlik yapılabilir.

Başkanın günlüğü!

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yarından itaberen her gün, ne yaptığını ve kimler görüştüğünü, koronavirüs önlemlerini ve sosyal dayanışmayla ilgili konuları ‘günlük’üne taşıyacak. Soyer ‘Başkanın Günlüğü’nü twitter’dan şöyle duyurdu: “Sevgili İzmirliler, yarından itibaren sizlerleyim. Lütfen takipte kalın.”

Psikolojik hattı arayın!

İzmir Büyükşehir’in 30 Mart’ta devreye aldığı çağrı merkezini 4 günde 358 kişi aradı. 293 95 95 numaralı hatta Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki 11 psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanıyla vatandaşlara yardımcı oluyor. Hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gelen telefonları yanıtlayan 12 kişilik ekip halkı yönlendiriyor.