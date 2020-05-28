Sokağa koştular

İzmir’de, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti. Haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, kentte etkili olan yağışa rağmen aileleriyle dışarıya çıktı. Çocuklarına yağmurluk giydirip şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti. Bazı aileler de bebek arabalarına yağmurluk takarak sahilde yürüdü. Kültürpark’a gelen aileler, yağış nedeniyle parka gidemediklerini, çocuklarına izin verilen saatleri yürüyüş yaparak değerlendirdiklerini dile getirdi.