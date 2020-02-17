Sokaklar ıhlamur kokacak

Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını manolyadan akasyaya, ıhlamurdan turunca birbirinden güzel ağaçlarla renklendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kasım, aralık ve ocak olmak üzere üç ayda 3 bin fidanın dikimini gerçekleştirdi. Mart ayı sonunda kadar bu sayı 5 bine çıkarılacak. Yıllardır yeşil renginin Bornova ile özdeşleştiğini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Plansız şehirleşme ağaç varlığımızı olumsuz yönde etkilemiş, ağaç sayısı hızla düşmüştü. Biz bunu geri çevireceğiz. Bornova çocukluğumuzdaki gibi ıhlamur kokacak” dedi.