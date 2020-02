Sokaklardan sıcak yuvaya

“Alfie, Balçova’da kuşlar için yol kenarına koyulan kepekleri yemeye çalışırken bulundu. HAYTAP’ın desteği ile tedavi edildi, mutluluğu binlerce kilometre ötede İngiltere’deki yeni ailesinin yanında buldu.”



“Av yapamadığı için Çeşme’deki barınağa terk edilen Harry, İngiltere’deki yeni yuvasına güvenle yerleşti.”



“Karşıyaka’da sokakta bulunan kediler yeni sahiplerine teslim edildi.”



“Nesrin Hanım, 5 yıldır kafeste yalnız yaşayan ve gözleri görmeyen can dostumuza evinin kapılarını açtı.”



“Veryeri Ailesi, sokağa terk edilen ve bir işyerinin bahçesine sığınan karbeyazı yavruyu kucakladı.”









İzmir, kendini yine gösterdi!



HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder’in sosyal medya hesapları bu sevindirici paylaşımlarla dolu. O barınakları tek tek geziyor yüzlerce sokak hayvanını bu yolla yeni yuvalarına kavuşturuyor.



15 yıldır sokaktaki canlar için gönüllü çalışan Önder, yağmur çamur demeden çeşitli kuruluşlardan topladığı yardım mamaları ile her gün sabah saat 09.00’da yollara düşüyor. Öğleye kadar toplam 15 noktada neredeyse 300’e yakın kedi-köpeğe mama veriyor. 2018 raporlarına göre kısırlaştırma ve sahiplendirmede İzmir’in Türkiye birincisi olduğunu belirten Önder, “İzmir’in 30 ilçesinden 28’inde kısırlaştırma yapılıyor. 2018’de 25 bin 341, 2019 yılında ise yaklaşık 30 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Ankara’da 25 ilçenin sadece 3’ünde kısırlaştırma uygulanıyor. İstanbul’da da durum benzer. Oysa sokakta hayvanlarında öncelikli sorun kısırlaştırma” diye konuştu. Önder, sadece Kültürpark’taki Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi’nin ise 2014 yılından bugüne değin yaklaşık 11 bin sokak hayvanını sağlığına kavuşturduğunu da söyledi.



Belediye-STK işbirliği



En son Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık’ın destekleriyle kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin sokak hayvanlarına mama verip üzerlerine battaniye örttüğünü belirten Esin Önder, “İşyerleri, apartmanlar eskiden sokak hayvanlarını istemezken şimdi kapılarını açıyor, onları besliyor. Can dostlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız satın almak yerine barınaklardaki kedi ve köpekleri sahiplenmeyi tercih ediyor. İzmir’de 2019’da 2708 sokak hayvanı sahiplendirildi. Onlar sizin yolunuzu gözlüyorlar. Sevgi için cins olması şart değil ki! Ancak tabii ki bu sayının artması gerekiyor. Bunun içinde belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ile işbirliği yapması şart” dedi.



SABIRLI OLUN!



Seyrek ve Işıkkent barınaklarında bugün yaklaşık 1500 can dosta ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019’da 6 bin kısırlaştırma, 600 sahiplendirme yaptı. Barınaklardan sokak hayvanlarını sahiplenenlere belge imzalatılıyor, ilçe belediyelerin zabıtaları tarafından evlerde kontrol yapılıyor. Yetkililer, “Can dostlarımız yaşlarına göre kısırlaştırma yapılmış ve aşıları tam olarak yeni yuvalarına teslim ediliyor. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz bakım için sabırlı olmaları. Birbirlerine alışmaları için zamana ihtiyaçları var” dedi.