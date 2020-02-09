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    HaberlerEge Haberleri Söke Belediyesi’nden amatöre can suyu
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    09.02.2020 - 00:00 |

    Söke Belediyesi’nden amatöre can suyu

    Söke Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Komisyonu çalışma programı içerisinde ilçedeki amatör spor kulüplerine yapılacak maddi destek miktarlarını açıkladı.

    Söke Belediyesi’nden amatöre can suyu

    Söke Belediyesi 2020 yılında Söke’nin amatör spor kulüplerine 242 bin lira maddi destek sağlayacak. Sökespor’a 140 bin, Söke Voleybol Kulübü’ne 20 bin, Söke Basketbol Kulübü’ne 8 bin, Söke Gücü’ne 8 bin, Söke İdmanyurdu’na 8 bin, Söke Gençlikspor’a 8 bin, 6 Eylül Spor Kulübü’ne 8 bin, Bağarası Belediyespor’a 8 bin, Söke Gençlerbirliği’ne 5 bin, Yenidoğan Spor’a 4 bin, Söke Belediyespor’a 5 bin, Şimşek Spor’a 5 bin, Ece Kick-Boks Spor Kulübü’ne 5 bin, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü’ne 2 bin, Zirve Dağcılık’a 2 bin, Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü’ne 2 bin ve Söke Latmos Sayrakçı Spor Kulübü’ne 2 bin lira destek verileceği belirtildi.

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