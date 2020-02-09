Söke Belediyesi’nden amatöre can suyu

Söke Belediyesi 2020 yılında Söke’nin amatör spor kulüplerine 242 bin lira maddi destek sağlayacak. Sökespor’a 140 bin, Söke Voleybol Kulübü’ne 20 bin, Söke Basketbol Kulübü’ne 8 bin, Söke Gücü’ne 8 bin, Söke İdmanyurdu’na 8 bin, Söke Gençlikspor’a 8 bin, 6 Eylül Spor Kulübü’ne 8 bin, Bağarası Belediyespor’a 8 bin, Söke Gençlerbirliği’ne 5 bin, Yenidoğan Spor’a 4 bin, Söke Belediyespor’a 5 bin, Şimşek Spor’a 5 bin, Ece Kick-Boks Spor Kulübü’ne 5 bin, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü’ne 2 bin, Zirve Dağcılık’a 2 bin, Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü’ne 2 bin ve Söke Latmos Sayrakçı Spor Kulübü’ne 2 bin lira destek verileceği belirtildi.