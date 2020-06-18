Söke’de bakım zamanı

Hurda araç, ziraat aletleri ile ekipmanlar kaldırılmaya başlandı. Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mahmut Basal yapılan çalışmadan dolayı Söke Belediyesine teşekkür ederken, esnafın da düzen için duyarlı olmasını istedi.



Yollarda yenileme



Öte yandan belediyenin yol yenileme çalışmaları da hızla devam ediyor. Ekipler aynı anda; Yenicami Mahallesi Dr. Baki Öktem Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Milas Caddesi, Çeltikçi Mahallesi Mini ve Nasuh Görecek sokaklar ile Burunköy Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışması yapıyor.