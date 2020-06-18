BİST110.9400.00EURO7.700.02USD6.840.07ALTIN380.16-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Söke’de bakım zamanı
    ABONE OL
    18.06.2020 - 00:01 |

    Söke’de bakım zamanı

    Sitesinin başlıca sorunlarından kaldırım ve yol işgalleri de büyüteç altına alındı.

    Söke’de bakım zamanı

    Hurda araç, ziraat aletleri ile ekipmanlar kaldırılmaya başlandı. Söke Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mahmut Basal yapılan çalışmadan dolayı Söke Belediyesine teşekkür ederken, esnafın da düzen için duyarlı olmasını istedi.

    Yollarda yenileme

    Öte yandan belediyenin yol yenileme çalışmaları da hızla devam ediyor. Ekipler aynı anda; Yenicami Mahallesi Dr. Baki Öktem Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Milas Caddesi, Çeltikçi Mahallesi Mini ve Nasuh Görecek sokaklar ile Burunköy Mahallesi’nde yol yapım ve yenileme çalışması yapıyor.

    Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyorMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Sıradaki Haber