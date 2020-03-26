Söke’de meydan önlemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Söke Belediyesi, vatandaşların park ve yeşil alanlarda oturmamaları için önlem aldı, oturma grupları ve banklara şerit çekildi. Ancak özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar uyarı ve şeritlere aldırmayınca, bu kez tüm park ve meydanlar kapatıldı. Başkan Levent Tuncel, “Ekiplerimiz tarafından haftasonu banklara çekilen şeritler koparılınca Belediye Meydanı’nı mecburen kapatmak zorunda kaldık. Amacımız sizlerin sağlığını korumak” diye konuştu.