26.03.2020 - 00:01 |
Söke’de meydan önlemi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Söke Belediyesi, vatandaşların park ve yeşil alanlarda oturmamaları için önlem aldı, oturma grupları ve banklara şerit çekildi. Ancak özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar uyarı ve şeritlere aldırmayınca, bu kez tüm park ve meydanlar kapatıldı. Başkan Levent Tuncel, “Ekiplerimiz tarafından haftasonu banklara çekilen şeritler koparılınca Belediye Meydanı’nı mecburen kapatmak zorunda kaldık. Amacımız sizlerin sağlığını korumak” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.