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    13.06.2020 - 00:03 |

    Söke’de sandalye mutluluğu

    Söke Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

    Söke’de sandalye mutluluğu

    SÖKE Belediye Başkanı Levent Tuncel, sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Tuncel, ihtiyacı olan vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

    Yakın zamanda beş kişiyi tekerlekli sandalyeyle sevindiren Başkan Tuncel, ihtiyaç sahibi dört kişiye daha tekerlekli sandalyelerini ulaştırdı. Yenicami Mahallesi’nden Mehmet Sarı, Savuca Mahallesi’nde Haliye Sayın, Savuca Mahallesi’nden Fırat Devrim ve Atburgazı Mahallesi’nden Salih Can Satılmış’a tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Başkan Tuncel, “Destek elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan eksik etmeyeceğiz. Her an onların yanında olacağız” şeklinde konuştu.

     

     

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