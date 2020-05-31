BİST105.5200.15EURO7.570.41USD6.810.03ALTIN379.600.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Söke’nin beklediği projelere az kaldı
    ABONE OL
    31.05.2020 - 00:05 |

    Söke’nin beklediği projelere az kaldı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke merkez ve çevre mahallelerde üst yapı çalışmalarının yanında kırsal mahallelerde içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi gibi büyük altyapı projeleri devam ediyor.

    Söke’nin beklediği projelere az kaldı

    Söke Belediyesi de kendi sorumluluk alanı içinde bulunan merkez ve çevre mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

    Fikir alışverişi

    Koronavirüsle mücadelede de iki kurumun birlikte hareket edip her bir noktayı dezenfekte ettiğini belirten Başkan Levent Tuncel, “Salgın sürecinde planlanan projelerin hazırlıkları tamamlandı. Söke’nin özlem duyduğu hizmetler hayata geçecek. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk. Ele ele Söke için çalışıyoruz, yakında projelerin startı verilecek” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Korkunç olay! Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

    Sıradaki Haber