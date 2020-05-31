31.05.2020 - 00:05 |
Söke’nin beklediği projelere az kaldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke merkez ve çevre mahallelerde üst yapı çalışmalarının yanında kırsal mahallelerde içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi gibi büyük altyapı projeleri devam ediyor.
Söke Belediyesi de kendi sorumluluk alanı içinde bulunan merkez ve çevre mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Fikir alışverişi
Koronavirüsle mücadelede de iki kurumun birlikte hareket edip her bir noktayı dezenfekte ettiğini belirten Başkan Levent Tuncel, “Salgın sürecinde planlanan projelerin hazırlıkları tamamlandı. Söke’nin özlem duyduğu hizmetler hayata geçecek. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk. Ele ele Söke için çalışıyoruz, yakında projelerin startı verilecek” dedi.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.