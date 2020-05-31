Söke’nin beklediği projelere az kaldı

Söke Belediyesi de kendi sorumluluk alanı içinde bulunan merkez ve çevre mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Fikir alışverişi



Koronavirüsle mücadelede de iki kurumun birlikte hareket edip her bir noktayı dezenfekte ettiğini belirten Başkan Levent Tuncel, “Salgın sürecinde planlanan projelerin hazırlıkları tamamlandı. Söke’nin özlem duyduğu hizmetler hayata geçecek. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk. Ele ele Söke için çalışıyoruz, yakında projelerin startı verilecek” dedi.