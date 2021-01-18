Soma ve Kırkağaç’a doğalgaz dopingi

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantıyla katılımıyla yapıldı.



Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği salgın döneminde asla rehavete kapılmadıklarını belirten Erdoğan, “Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembolleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor” dedi.Doğalgaz yatırımlarını önemsediklerini kaydeden Erdoğan, “Soma ve Kırkağaç’ta doğalgaz arzı çok önemli. Temiz enerji ve sıcak bir anlayışla, inşallah Kırkağaç’ımızı da ısıtmış olacağız. Tüm evlere, annelere müjde” dedi. Erdoğan, Manisa’daki 4 enerji santrali ile Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğalgaz arzına ilişkin, twitter hesabından da paylaşımda bulundu, “Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Manisa’da resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 enerji santrali ve Soma ile Kırkağaç’a sağlanacak doğalgaz arzının ülkemize, Manisalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz” dedi.



Teknolojisiyle örnek



Toplam 1500 kişiye istihdam sağlayan bu yatırımın tek başına Manisa’nın elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Erdoğan, açılışı yapılan tesisin Türkiye’de ve Avrupa’da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacağını söyledi, “Bu tesis, son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacak” vurgusunu yaptı.



‘1700 kişiye iş imkânı’



266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko Salihli JES-2, JES-3 ile Maspo Ala-2 jeotermal enerji santrallerinin toplam 84,5 megavat kurulu güce sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



“Bu santrallerimiz enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa’yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle inşallah 2,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkânı sağlayacağız.”









Şentürk çiftiyle çay keyfi yaptı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santralinin ve iki ilçeye doğalgaz arzının toplu açılış töreni için geldiği Manisa’da Soma Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Tulup, Bakan Dönmez’e, günün anısına madenci heykeli ve Somaspor forması hediye etti. Bir madencilik şirketinin şantiye alanını da gezen Dönmez, Turgutalp Mahallesi’nde doğalgaz arzı yapılan Nazım-Fatma Şentürk çiftinin evine konuk oldu, “Hayırlı olsun” dedi.









Salihli’de sevinç



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Manisa’da 1 termik ve 3 jeotermal enerji santrali için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Salihli’de faaliyete geçecek jeotermal santraller Salihli JES-2 ve Salihli JES-3’ün kurulu gücünün 54,5 megavat olacağını ifade eden Başkan Kayda, “Tesislerde üretilecek elektrik enerjisiyle 450 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve 70 kişiye iş imkânı sağlandı. SANKO Holding’e ait ilçemizde faaliyete geçen Salihli JES-2 ve Salihli JES-3 jeotermal santrallerini hizmete açtık. Salihli’mizin ve Salihli Organize Sanayi Bölgemizin elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak olan jeotermal santralimiz hayırlı olsun” dedi.