Somaspor’un inancı tam

Yarın Antalya Calista Sports Center Stadı’nda Pazarspor karşısında galip gelerek kupaya uzanacaklarına inandığını söyleyen Teknik Direktör Burhanettin Basatemur, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık son 90 dakika. Oyuncularımıza güveniyoruz. Finale en iyi şekilde hazırlanıp, sahada elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki ilçemize kupayla döneceğiz. Sıcak havada şartlar zor olsa da tek final maçını kazasız atlatacağız” dedi.