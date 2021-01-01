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    01.01.2021 - 00:02 |

    Son fırsatı kaçırmayın!

    Son fırsatı kaçırmayın!

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun” ile ilgili İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı soruları cevaplandırdı. Peşin ya da 6-9-12-18 taksit halinde ödeme imkânı sunulduğunu belirten Alanlı, “Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde yapabilecek. 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci sona erdi ama Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu süre bir ay daha uzatıldı. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın! Yapılandırma işlemini, www.ivd.gib.gov.tr adresinden de istediğiniz zaman online şekilde yapabilirsiniz” dedi.

    Saygılı da, Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz, Devletimizin aldığı önlemler ve milletimizin inancı ile bu süreci de güçlenerek atlatacağımızdan inancımız tam” diye konuştu.

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