Sorumluları bulacağız

Mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait olan, ihale usulüyle kiralaması gerçekleştirilen Akkent Atatürk Spor Kompleksi kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Saldırının kabul edilemez olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Suç duyurusunda bulunacağız ve sorumluların cezalandırılması noktasında olayın takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın ve en önemlisi çocuklarımızın faydalandığı alanları çoğaltmaya ve korumaya devam edeceğiz” dedi.